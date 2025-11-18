Haute Cour de Justice : Moustapha Diop confronté à des témoins ce mercredi

L’ancien ministre et maire de Louga, Moustapha Diop, sera confronté à des témoins devant la Haute Cour de justice ce mercredi 19 novembre 2025.

Selon des informations recueillies par Seneweb, la Haute Cour, présidée par le Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a ordonné hier l’extraction de Moustapha Diop de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour cette audience. Ses avocats ont également été avisés.

L’ex-ministre du Développement industriel et des Industries est poursuivi devant la commission d’instruction pour un présumé détournement de plusieurs centaines de millions de F CFA liés à la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Il fera face à des témoins à charge.

Source : Seneweb