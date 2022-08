Une femme traumatisée par son mari au lit…il fait…

Une femme a pris d’assaut les médias sociaux pour partager à quel point elle était traumatisée par son mari, dont elle est tombée amoureuse en raison de ses prouesses inégalées dans la chambre à coucher. Mais des mois plus tard, l’appétit de l’homme pour le s3xe s’est intensifié et s’est transformé en une bête de chambre…

Voici ce qu’elle a partagé :

« Il dure de 45 minutes à une heure. Il veut toujours me satisfaire mais je lui dis toujours de se satisfaire d’abord mais il n’est jamais d’accord. Il fait du missionnaire pendant 10 minutes, levrette pendant 20 minutes et retour au missionnaire pendant environ 15 minutes ou plus. Certains soirs c’est simplement un cauchemar, il a inventé un nouveau style en plus des précédents. Maintenant, c’est plus d’une heure d’action… depuis les préliminaires. Croyez-moi, j’ai failli mourir. Je l’aime tellement mais comment peut-il réduire le temps. Je suis vraiment traumatisée », a-t-elle posté.

Les utilisateurs des médias sociaux se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leurs réactions mitigées, la majorité étant des femmes qui lui ont conseillé de garder cet homme car « il était un sur un million ». Cependant, en suivant l’affaire, il a été établi qu’après avoir subi un rejet dans ses relations passées, attribué à une faible libido et ne satisfaisant pas les femmes au lit, l’homme en détresse a demandé l’intervention d’un herboriste qui l’a mis sous médicament et l’a maintenant transformé en une bête dans…Lire la suite ici