Une fillette retrouvée affamée…elle vivait seule avec le corps de sa mère dans l’appart

Mardi soir, une fillette de 6 ans a été retrouvée seule dans le hall de son immeuble à Toulouse, en Haute-Garonne.

C’est un voisin qui l’a découverte vers 19H00 et qui a appelé la police.

L’enfant était assise dans un recoin. Elle était sale et affamée.

Les policiers, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la petite fille qui les a conduits jusqu’à son appartement.

Dans le logement, les secours ont découvert le corps sans vie de sa mère. Elle gisait dans son lit et était en état de putréfaction avancée.

L’appartement était coupé de l’électricité. Les placards étaient vides et ne contenaient aucune nourriture.

On ignore depuis combien de temps la victime était décédée.

Prise en charge par les secours, la fillette était affamée. Elle a indiqué qu’elle rêvait de de se laver et de se brosser les dents.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort.

