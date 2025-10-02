Paris : Un ambassadeur porté disparu chute mortellement du 22ème étage

L’ambassadeur d’Afrique du Sud en France avait disparu lundi à Paris. C’est sa femme qui avait signalé sa disparition.

Vers 16H30, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa avait quitté son domicile parisien pour se rendre à un cocktail. Après on n’a plus aucun signe de vie.

Mais, en réalité, le diplomate de 58 ans s’est rendu à l’hôtel Hyatt où il avait réservé une chambre une dizaine de jours auparavant.

Le soir même, vers 21h30, il a envoyé un SMS inquiétant à son épouse pour s’excuser et lui indiquer son intention de se suicider.

Le corps sans vie de l’ambassadeur a été retrouvé mardi matin par un vigile de l’hôtel Hyatt dans la cour intérieure de l’établissement.

Dans sa chambre, située au 22e étage de la tour, le mécanisme de sécurité anti-ouverture de la fenêtr a été forcé avec des ciseaux laissés sur place. Aucune trace de lutte ni de consommation de médicament ou de stupéfiants n’a été constatée.

