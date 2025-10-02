Déguerpissements…Diomaye-Sonko face au «piège» de l’Économie Informelle

Le régime du Président Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko se retrouve face à un dilemme persistant : la lutte contre l’occupation anarchique de l’espace public. Après un premier coup d’arrêt retentissant en juillet 2024, marqué par la colère des marchands de Colobane et un « rétropédalage » notoire des autorités, le gouvernement semble relancer l’offensive. La réussite de cette politique est cruciale, car un nouvel échec pourrait sérieusement miner la crédibilité du « Projet » et la promesse d’un État plus ordonné.

L’opération initiale de déguerpissement, notamment au cœur du marché de Colobane, l’un des « poumons économiques du pays », avait révélé les limites du volontarisme. Confronté à la « colère silencieuse » puis ouverte des commerçants, le Premier ministre Ousmane Sonko avait dû se rendre sur place. Son discours s’était alors nuancé, dénonçant l’anarchie mais insistant lourdement sur la responsabilité de l’État dans le manque de « mesures d’accompagnement » et la nécessité d’un « dialogue » avant toute expulsion.

Ce premier recul avait laissé un goût amer. L’incapacité à maintenir l’ordre public et à mettre en œuvre une politique claire, sans céder à la pression sociale, représente un danger réel pour la nouvelle gouvernance. Le « Projet » de transformation du Sénégal repose sur une rupture avec les anciennes pratiques, y compris l’octroi désordonné du domaine public ; un nouvel échec dans ce domaine serait interprété comme une capitulation face au système informel que le régime prétend réformer.

C’est dans ce contexte que le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a pris les devants en septembre 2025. Son opération au Parc Mazout de Colobane, ciblant les occupations irrégulières et la mendicité, montre une volonté de remettre le cap sur la fermeté. Le ministre a pris soin de souligner le caractère universel de l’action, précisant qu’elle ne « vise à stigmatiser personne », mais concerne uniquement les occupations illégales des sols.

L’approche de Bamba Cissé, si elle est maintenue, semble être la bonne voie. Elle combine l’autorité de l’État pour faire respecter la loi avec la précision dans l’exécution, évitant l’amalgame. Cependant, le succès à long terme dépendra de la capacité du gouvernement à apprendre des erreurs passées : l’ordre public doit aller de pair avec l’empathie. Le dialogue et la mise en place de solutions de recasement viables, comme l’avait d’ailleurs rappelé Ousmane Sonko lui-même, sont les clés pour désamorcer la bombe sociale.

Historiquement, les occupants de la voie publique ont toujours su exploiter les clivages partisans et la peur de la pression sociale liée au chômage pour obtenir des délais ou des annulations. Le gouvernement Diomaye-Sonko doit résister à cette dynamique. Si l’action en cours échoue à nouveau, elle renforcera l’idée que ce régime, comme les précédents, est incapable de concilier la nécessité d’un espace public fluidifié et sécurisé avec la réalité d’une économie informelle qui assure la survie de milliers de familles.

La politique de déguerpissement est plus qu’une simple question de voirie ; c’est un test de cohérence et de courage politique. Le Président et le Premier ministre doivent soutenir sans faille la démarche du ministre de l’Intérieur, à condition qu’elle s’accompagne d’un mécanisme de dédommagement et de recasement équitablement géré par les mairies. Mouhamadou Bamba Cissé ne doit pas échouer, car son succès est désormais inextricablement lié à la capacité du « Projet » à prouver qu’il peut transformer durablement le pays sans tomber dans les travers de l’amateurisme politique.

Le gouvernement doit continuer d’insister sur la nécessité pour les marchands ambulants de faire preuve de « compréhension » et d’accepter les sites de remplacement, même s’ils ne sont pas idéaux initialement. La libération des espaces publics, vitale pour la circulation et la sécurité, est un préalable à l’édification d’un Sénégal où l’État gère son domaine avec responsabilité. L’enjeu est de taille : asseoir l’autorité de l’État tout en garantissant une transition juste pour le monde informel.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn