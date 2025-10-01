Kaolack : 29 kg de chanvre indien saisis lors d’une opération nocturne

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a mené avec succès une opération de grande envergure dans la lutte contre le trafic de drogue.

Dans la nuit du 29 septembre 2025, les agents spécialisés ont mis en place une embuscade sur l’axe Latmingué–Thikate Boyguel–Keur Mboucki, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant les mouvements d’un réseau de trafic transfrontalier.

Aux environs de 5h45 du matin, les policiers ont intercepté un suspect qui transportait deux colis de chanvre indien soigneusement dissimulés, pour un poids total de 29 kilogrammes. La drogue était chargée sur une moto de type Jakarta, saisie dans le cadre de l’opération.

L’individu arrêté a été placé en garde à vue et fait désormais l’objet d’un interrogatoire approfondi. Selon une source proche de l’enquête, cette arrestation constitue « une étape importante » dans le démantèlement d’un vaste réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la sous-région.

L’OCRTIS a réaffirmé sa détermination à intensifier la lutte contre la criminalité organisée et le trafic transfrontalier, qui constituent une menace majeure pour la sécurité et la santé publique.

L’enquête se poursuit afin d’identifier et de neutraliser les complices du suspect interpellé.