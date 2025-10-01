Commissariat de l’aéroport : Mamadou Lamarana Diallo prend les commandes

C’est officiel ! Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé à un léger remaniement au sein des cadres supérieurs de la police nationale.

Précédemment chef du Service régional de sécurité publique de Saint-Louis, le commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo (voir photo) prend les commandes du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, selon des sources autorisées de Seneweb.

Il succède au commissaire divisionnaire Waly Camara, qui le remplace au commissariat central de Saint-Louis.

Annoncé à la tête du commissariat spécial de l’aéroport, le commissaire principal Daouda Bodian assurera la direction du commissariat central de Guédiawaye. Contrairement aux informations qui avaient circulé, il n’a pas été remplacé par le chef sortant de la DIC.

À la Division des investigations criminelles (DIC), le commissaire principal El Hadji Baïty Sène a cédé sa place au commissaire principal Mamadou Ndiaye Fall. Le premier a été appelé à rejoindre le cabinet du directeur général de la Police nationale (DGPN) où il mettra son expérience au service de la haute hiérarchie policière.

Source : Seneweb