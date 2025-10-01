Le Président Diomaye reçoit la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jour une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, composée de l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, de l’Imam Fadilou Tall et de l’Imam Ismaïla Ndiaye.

Cette rencontre a permis d’aborder des questions essentielles concernant la paix, la concorde nationale ainsi que la promotion des valeurs spirituelles qui cimentent l’unité du pays. Le dialogue a été centré sur le rôle des autorités religieuses dans le maintien de la cohésion sociale et le renforcement des liens entre les communautés.

Dans un communiqué, la Présidence de la République a salué l’engagement constant des guides religieux et réaffirmé son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, garantes de stabilité et de solidarité au service du peuple sénégalais.