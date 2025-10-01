Forum de Riyad : Macky Sall appelle à une coopération mondiale face aux cybermenaces

Lors du premier jour du Forum mondial sur la cybersécurité, qui se déroule les 1er et 2 octobre 2025 à Riyad, l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a participé à la séance plénière sur le thème « Parvenir à un consensus dans la complexité ».

S’exprimant lors de ce panel de haut niveau, Macky Sall a insisté sur la nécessité d’une coopération internationale solide pour faire face aux menaces transfrontalières de la cybercriminalité. « Il est indispensable de parvenir à un consensus global et inclusif, car aucune nation ne peut, à elle seule, faire face aux défis du cyberespace », a-t-il souligné.

L’ancien chef d’État a mis en avant la situation de l’Afrique, avertissant que le continent ne doit pas devenir le maillon faible de cette lutte planétaire. « L’Afrique, avec son essor numérique rapide et sa jeunesse connectée, est à la fois une opportunité et une cible. Elle doit être pleinement intégrée dans les dispositifs internationaux de protection et de régulation », a-t-il ajouté.

Créé en 2020, le Forum mondial de Riyad est aujourd’hui une plateforme incontournable réunissant dirigeants politiques, experts en cybersécurité, représentants d’organisations internationales et acteurs du secteur privé, pour échanger sur les stratégies de gouvernance du cyberespace. L’édition 2025 se concentre sur la recherche de solutions concertées face à des menaces croissantes, telles que le piratage, la désinformation, le cyberespionnage ou la criminalité numérique organisée.

En clôturant son intervention, Macky Sall a salué l’initiative saoudienne et rappelé que la cybersécurité n’est pas uniquement un enjeu technique, mais aussi diplomatique, économique et géopolitique, nécessitant un engagement collectif à l’échelle mondiale.