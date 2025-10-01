Octobre rose : Le message du président Bassirou Diomaye Faye

A l’occasion du lancement de la campagne « Octobre rose », le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé ce mercredi un appel à la mobilisation nationale pour la santé des femmes.

« Octobre Rose s’ouvre ce 1er octobre. Au Sénégal comme partout dans le monde, ce mois est consacré à la sensibilisation et à la mobilisation contre le cancer du sein », a écrit le Président Diomaye dans un message publié sur Facebook.

« Face à l’augmentation inquiétante des maladies non transmissibles, notre devoir collectif est d’agir », a-t-il ajouté, soulignant que le « dépistage précoce sauve des vies ».

Le chef de l’Etat appelle chaque famille, chaque communauté, à s’engager dans cette « bataille pour la santé des femmes, piliers de nos sociétés ».

« Ensemble, luttons, soutenons, protégeons », a conclu le Président Faye.