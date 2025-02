Voici les joueurs africains les mieux payés

Dans un football où les salaires explosent, les joueurs africains ne sont pas en reste. D’après Marca, trois stars du continent figuraient parmi les joueurs les mieux rémunérés au monde en 2024. Mohamed Salah, Riyad Mahrez et Sadio Mané se partagent le podium des sportifs africains aux revenus les plus élevés, portés par les salaires colossaux offerts en Europe et au Moyen-Orient.

3. Sadio Mané (43,7 millions d’euros par an – Al-Nassr)

Arrivé à Al-Nassr à l’été 2023 après une saison mitigée au Bayern Munich, Sadio Mané se place sur la 3e marche de ce podium avec un salaire de 41,3 millions d’euros (environ 28 milliards CFA) par an, plus 2,4 M€ (enviton 1 milliard CFA) de revenus issus de ses contrats sponsoring. Un montant qui en fait le 67e sportif le mieux rémunéré au monde.

L’attaquant sénégalais traverse une période contrastée en Arabie saoudite. Sur les 11 derniers matchs de 2024, il n’avait inscrit qu’un seul but. Malgré tout, ses statistiques restent solides : 13 buts et 3 passes décisives en 29 matchs cette saison, et 26 buts pour 20 passes décisives en 76 matchs depuis son arrivée à Al-Nassr. Lié au club saoudien jusqu’en 2026, le Lion a tenu à clarifier sa situation face aux rumeurs de départ : il compte bien honorer son contrat.

2. Riyad Mahrez (50 millions d’euros par an – Al-Ahli)

Parti de Manchester City pour rejoindre Al-Ahli à l’été 2023, Riyad Mahrez continue de toucher un salaire vertigineux de 48 millions d’euros par an (plus 2 M€ de sponsoring-Environ un total de 32 milliards FCFA). Un montant qui le place au deuxième rang des joueurs africains les mieux rémunérés et au 44e rang des sportifs mondiaux. Si son début de saison a été compliqué, l’international algérien a su retrouver son niveau ces dernières semaines.

Avec 20 contributions décisives en 26 matchs (buts + passes décisives), il prouve qu’il reste un atout majeur pour son équipe. D’ailleurs, il est actuellement le deuxième meilleur passeur de la Saudi Pro League avec 5 offrandes. Malgré quelques doutes sur son adaptation au football saoudien, la direction d’Al-Ahli a tranché : Mahrez est lié au club jusqu’en juin 2027, et le président Khaled Al-Issa a assuré qu’il ne partira pas avant la fin de son contrat. Il continuera donc de recevoir de telles sommes, pendant encore deux ans au moins.

1. Mohamed Salah (52,8 millions d’euros par an – Liverpool)

À 32 ans, Mohamed Salah reste l’un des joueurs les plus influents de la planète. En témoigne sa saison exceptionnelle avec Liverpool, où il affiche déjà 27 buts et 19 passes décisives en 35 matchs. Leader offensif des Reds et considéré comme le meilleur joueur du monde, l’ailier égyptien justifie pleinement son salaire astronomique de 33,6 millions d’euros par an et ses 19,2 M€ de revenus sponsoring (environ un total de 34 milliards FCFA, un montant qui le place à égalité avec Vinicius Junior dans la hiérarchie des joueurs les mieux payés et qui en fait le 38e sportif le mieux rémunéré du monde.

On remarque donc que Salah, malgré son salaire “à l’européenne”, moins élevé que ceux de Mané et Mahrez, les devance grâce à ses contrats publicitaires.

Cependant, son avenir à Liverpool est plus incertain que jamais. En janvier 2025, Salah a lâché une bombe en annonçant son départ à la fin de la saison. Son contrat expirant en juin 2025, certaines rumeurs laissent à penser que son prochain défi pourrait l’emmener vers l’Arabie saoudite, où Al-Ittihad et Al-Hilal seraient prêts à lui offrir un dernier contrat XXL.

Si ces trois stars africaines figurent parmi les joueurs les mieux payés au monde, elles restent cependant loin du duo Cristiano Ronaldo – Lionel Messi. Le Portugais, toujours en tête, perçoit des revenus astronomiques de 251,7 millions d’euros par an (environ 164 milliards FCFA), tandis que l’Argentin suit avec 129,7 millions d’euros (environ 84 milliards CFA).

IGFM