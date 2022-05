Voici l’homme au Palais prêt à mourir pour Macky…Le seul de son espèce

C’est une révélation exclusive de xibaaru sur une personne qui consacre exclusivement sa vie au président de la République, Macky Sall. Une personne prête à donner sa vie pour la réussite de Macky Sall. Au terme d’une enquête de terrain minutieusement menée auprès des membres de l’APR et de Benno Bokk Yaakkar, le nom d’un personnage a émergé à l’unanimité. De tous les fidèles et loyaux auprès de Macky, ce politicien n’a aucune ambition si ce n’est la réussite de celui qui se fait appeler le « Patron ».

Plusieurs personnes de l’entourage ont été taxées d’ambitieux. Et pourtant ils se disaient fidèles et loyaux. Les guerres intestines ont eu raison d’eux et ils ont été défenestrés malgré le manque de preuve de leur déloyauté. Il s’agit des anciens premiers ministres, Aminata Touré dite Mimi, Mahammed Boun Abdlallah Dionne, le baye Fall du président, des ministres Aly Ngouille Ndiaye, le Bourba Djolof de Macky, et Amadou Ba, l’argentier du parti. Les autres ministres limogés, Mouhamadou Makhtar Cissé et Omar Youm ont été victimes de certains jaloux du parti qui voulaient être ministres.

Et pourquoi ont-ils été taxés d’ambitieux lorgnant le fauteuil de Macky Sall et non d’autres qui sont surtout bien placés au palais pour briguer le fauteuil présidentiel ? Et pourtant ils n’ont posé aucun acte qui dévoile des desseins inavoués. Mimi Touré, Mahammed Dionne et Aly Ngouille Ndiaye étaient aux premières loges du parti APR. Et 8 ans après l’accession au pouvoir de Macky Sall, ils ont été jugés comme des malpropres et éjectés hors du cercle restreint de Macky Sall. Pourtant ils ne sont pas les seuls technocrates du parti…qui sont présidentiables.

Parmi les fidèles, il y a les plus fidèles. Et c’est le cas d’un technocrate du parti, théoricien souvent taxé de politiste qui connaît les rouages de la politique et qui sait déjouer tous les coups bas de la politique. Cet intello formé à l’école politique et ayant milité dans les partis de gauche est aujourd’hui un des hommes forts du parti républicain d’obédience libérale. Et c’est lui, le politicien dont la seule ambition est la réussite du Chef de l’Etat…

Mahmoud Saleh le seul fidèle prêt à donner sa vie pour Macky Sall

Personne ne connaît son âge mais on dit de lui qu’il « vieux, sage et expérimenté ». Parlant d’expérience, il a fondé son parti en 1982 soit 4 ans après la naissance du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade. Son parti Union pour le socialisme et la démocratie (USD) a connu plusieurs mutations avant qu’il ne rejoigne feu Djibo Ka dans l’Union pour le renouveau démocratique (URD) puis Macky Sall dans l’Alliance pour la république. Et pendant tous ces cycles politiques, Mahmoud Saleh n’a jamais connu la traversée du désert grâce à son génie politique.

« Mahmoud Saleh est un génie politique et il le met au service exclusif du président Macky Sall. Il a trouvé en Macky tout ce qu’il cherchait en politique ; on peut dire que pour lui, Macky Sall est le symbole de l’achèvement politique, ce qu’il n’a vu ni en Wade ni en Djibo Ka ; et je peux vous affirmer sans aucun doute que Mahmoud Saleh est le seul parmi les fidèles qui est prêt à donner sa vie pour Macky Sall… » nous dit un membre du secrétariat exécutif Nationale de l’APR.

Et le constat est le même partout. Les jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines ont, à l’unanimité, choisi Mahmoud Saleh comme l’homme le plus fidèle au Palais. Des responsables du Parti à Dakar, rencontré aux parcelles Assainies ont dit de Mahmoud Saleh qu’il était le meilleur bouclier de Macky Sall qui accepte des coups pour Macky Sall même si on dit de lui qu’il est le faucon en chef…C’est un encaisseur qui prend tous les uppercuts destinés à Macky Sall.

Au siège du Parti, Mahmoud Saleh fait l’unanimité. Et toujours le même refrain, « un vieux sage » qui n’a aucune ambition. Et selon un des conseillers du président de la République, « Mahmoud Saleh est un collaborateur agréable qui écoute tout le monde avec sagesse et n’agit que pour les intérêts du « patron » avant d’ajouter que c’est un homme qui consacre toute sa vie au président Macky Sall… »

