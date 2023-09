Vols, meurtres et agressions : Mbacké dans la psychose

La commune de Mbacké est reconnue comme une ville paisible. Mais depuis la fin du Grand Magal de Touba, les populations sont hantées par la peur et la psychose. Entre la fin du grand Magal et la journée du jeudi 14 septembre 2023, une série d´agression a été enregistrée dans la localité. Le bilan fait état d’un conducteur de vélo taxi jakarta tué, une découverte de corps sans vie probablement une agression, et une troisième victime enlevée et battue par ses ravisseurs.

Cette situation est due selon des populations apeurées, aux nombreux agresseurs qui ont envahi la commune de Mbacké depuis le grand Magal. Ils agressent, tuent et volent à toute heure de la journée. Et pourtant, les forces de défense et de sécurité, qui avaient mené des opérations de sécurisation pré Magal, ont pourtant permis d´arrêter plus de deux cents personnes pour des délits divers. Mais jusqu’à présent Mbacké continue de vivre une insécurité liée à cette présence massive de jeunes délinquants venus d´autres localités. Ils restent en général sur place avant de partir vers le Gamou.

Une enquête est ouverte pour ces différentes infractions par la police et la gendarmerie.

L’autre aspect lié à cette situation d’insécurité, les bandits élisent domicile dans les bars communément appelés « clandos » et les maisons de passe où les habitants qui sont proches de ses lieux de débauche subissent d’énormes difficultés pour envoyer leurs enfants à la boutique ou au marché.

Ces bandits et agresseurs dictent leur loi posant une situation délicate d’insécurité dans la commune.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn