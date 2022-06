Yankhoba Diattara : « Nous avons une opposition irresponsable »

Yankhoba Diattara apporte une réplique aux leaders de l’opposition, en l’occurrence Ousmane Sonko qui affirmait que les élections législatives n’auront pas lieu, si la liste nationale de Yewwi Askan Wi n’est pas validée et surtout ses attaques contre les institutions et les grandes personnes de la mouvance présidentielle. Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications en conférence de presse, ce vendredi, déclare la guerre au leader de Pastef et de la coalition Yewwi Askan Wi.

« Nous avons une opposition irresponsable. On a fait plus de 30 ans dans la scène politique, on a jamais vu une telle opposition. Pour cette raison, nous jeunes de la coalition Benno Bokk Yakkar, nous avons décidé de mettre en place un mouvement dénommé PARE pour faire face à ces jeunes qui incarnent l’opposition. Dans tous les régimes de ce pays, on a jamais vu une opposition inconsciente comme celle ci. Quand ces gens de l’opposition prennent la parole, tout le monde se sent en danger. Il faut que cela arrête. Nous n’avons pas le droit de regarder ces gens brûler le pays« , a déclaré Yankhoba Diattara, devant la presse.

Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications déclenche la bataille contre le maire de Ziguinchor. « Ousmane Sonko a attaqué toutes les institutions de la République à savoir le président Macky Sall, le Conseil Constitutionnel« , a-t-il rappelé avant d’alerter : « Il faut que cette rébellion agissante qu’il incarne cesse. Cette rébellion doit être éduquée. Les Sénégalais connaissent des débats d’idées mais pas de verser le pays dans le sang et de la violence. Il faut que Sonko respecte ses patrons en politique. »

Il poursuit : « Ousmane Sonko est trop petit pour réduire ce pays en cendre. Il est trop petit pour apporter la guerre civile dans ce pays. Il est trop petit pour prendre la jeunesse et attaquer les gens qui incarnent la République». Lire la suite en cliquant ICI