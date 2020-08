Ziguinchor : les acteurs se félicitent de la parfaite organisation de l’épreuve anticipée de philosophie

A l’instar des autres régions du Sénégal, à Ziguinchor l’épreuve d’anticipé de philosophie a démarré ce matin. Sont convoqués à subir cette épreuve 11873 candidats répartis en 40 jurys disposés dans 33 centres. L’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives a présidé la traditionnelle tournée pour s’enquérir des conditions de déroulement de l’épreuve.

Dans les différents centres visités, les chefs de centres on informé que déjà à 7h45 les membres des jurys, les surveillants et les potaches étaient présents et les épreuves ont démarré à partir de 8heurs sans retard aucune.

A la fin de ladite tournée, Mbaye Dione s’est dit satisfait des dispositions sécuritaires et sanitaires prises dans ce contexte particulier de pandémie » au niveau de tous les centres où nous sommes passé les laves-mains, les gels et les thermoflash étaient en disposition et la distanciation physique a été respecté » s’est félicité le gouverneur adjoint en charge des affaires administratives.

« Un test réussi avant les autres épreuves du baccalauréat » c’est l’appréciation qu’à fait l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Cheikh Faye s’est dit satisfait des conditons d’organisation « il n’y aucun problème à signaler ni dans la commune, ni dans les autres localités de la région ». En ce qui concerne le taux de présence des candidats, l’inspecteur d’académie juge très satisfaisant « moins de 3% des candidats sont présents, c’est donc dire que plus de 95% ont répondu présent » à t-il informé.

Contrairement aux craintes des acteurs, la pluie qui pourrait constitué une entrave au déroulement de l’épreuve n’est pas au rendez-vous. Aucun incident n’est signalé sur l’ensemble de la circonscription académique de Ziguinchor.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG