Ziguinchor : Saisie record de billets noirs d’une valeur de 1,12 milliard FCFA

Dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage et le trafic illicite, les Douanes sénégalaises ont frappé fort à Ziguinchor. Une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de près de 1,123 milliard de francs CFA a été opérée entre le 24 et le 25 juin 2025, lors d’une opération menée par la Brigade mobile des Douanes de Bignona.

Les agents ont intercepté 17 000 faux billets de 100 dollars et 500 billets de 500 euros, dissimulés dans le cadre d’un trafic bien organisé. Quatre individus ont été arrêtés, et l’enquête se poursuit.

Cette opération a été rendue possible grâce à une stratégie de surveillance minutieuse et une synergie entre Douanes, Armée et Gendarmerie, dans le cadre de l’opération conjointe « LES ILES CARONES 2 ». Cette même mission avait déjà permis la saisie de 4 tonnes de chanvre indien plus tôt dans la semaine.

L’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière, en ciblant notamment les réseaux de faux monnayeurs et de trafiquants.