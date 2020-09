Ziguinchor : Sonko demande des compte à Abdoulay Baldé…sur les 200 millions alloués au curage des caniveaux

Ousmane Sonko, en conférence de presse, hier, lundi à Ziguinchor, a adressé «une demande d’explication» au maire Abdoulaye Baldé sur les 200 millions alloués pour le curage des caniveaux dans la commune. «L’assainissement n’est pas de la responsabilité de l’État. C’est une responsabilité partagée. La poubelle qui jonche les caniveaux c’est de la responsabilité des collectivités locales mais non de l’État. Ils disent avoir dépensé 200.000.000 pour le curage des canaux à Ziguinchor. Partout où je suis passé, les ordures ont occupé les canaux. Donc je me demande où est-ce qu’ils ont mis l’argent ? Ils tous failli», soutient Sonko.

Qui note : « la saleté jonche partout. Ce décor de la ville n’est pas propre à Ziguinchor que je connais. Le ramassage des ordures est de la responsabilité de la mairie. Ziguinchor ressemble plutôt à Kaolack avec ses tas d’immondices ».

Cependant, le président de Pastef/Les Patriotes a annoncé des mesures prises par son parti pour accompagner les sinistrés de la région. «Tout ce qu’on a vu, nous a beaucoup touchés. Nous ferons de notre mieux pour accompagner les populations à sortir de ces goulots d’étranglement. Nous avons un fonds mis en place que nous allons donner au comité de gestion. Les ménages les plus impactés seront identifiés et nous verrons quel type de soutien leur sera octroyé. Un second fonds est mis en place pour les ménages qui ont perdu leur maison. Un fonds qui démarre avec 75 tonnes de ciment. Une campagne de fonds est lancée et tout ce qui sera collecté sera mis à leur disposition. Nous allons les accompagner en guise de contribution symbolique», conclut Ousmane Sonko.