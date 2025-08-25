Abass Fall (Pastef) élu nouveau maire de Dakar !

Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a été élu ce lundi, maire de Dakar avec 49 voix, contre 30 pour Ngoné Mbengue, candidate de Taxawu Senegal de Khalifa Sall qui assurait l’intérim après la révocation de Barthélémy Dias.

Le candidat Daouda Guèye a obtenu 8 voix et une voix pour Mouhammed Massamba Sèye. Les 88 votants ont tous valablement exprimé leur suffrage. Après le dépouillement, le préfet de Dakar a aussitôt installé le vainqueur dans ses nouvelles fonctions de maire de la capitale.