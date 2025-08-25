Escroquerie au visa : un suspect arrêté à Grand Dakar

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a procédé, le mercredi 20 août 2025, à l’arrestation d’un individu soupçonné d’escroquerie au visa.

Selon la police, l’opération a été déclenchée suite à de nombreuses plaintes de victimes qui affirmaient avoir été trompées par le suspect dans des procédures de demande de visa. Le préjudice global est évalué à 950 000 FCFA.

Les enquêteurs ont perquisitionné la chambre du mis en cause vers 17h30. La fouille a permis de mettre la main sur plusieurs documents liés à des demandes de visas et de voyages.

Parmi eux figuraient deux copies de passeports, une copie de carte nationale d’identité, deux copies de cartes consulaires, une copie d’acte de naissance, des documents relatifs à des demandes d’emploi ainsi qu’un dossier complet de candidature appartenant à une femme, comprenant une attestation d’admissibilité, des relevés de notes, des CV et un diplôme de baccalauréat.

Le suspect a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de déterminer l’ampleur du réseau présumé d’escroquerie.