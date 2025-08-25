Coup de filet anti-drogue à Mbour : un présumé chef de réseau arrêté

La Sûreté urbaine du commissariat central de Mbour a réalisé, le jeudi 21 août 2025, une importante opération qui a conduit à l’arrestation d’un homme soupçonné d’être à la tête d’un vaste réseau de trafic de drogues dures sur la Petite Côte.

L’intervention a été déclenchée grâce à un renseignement anonyme signalant l’existence d’un circuit bien organisé de trafic de kush, une drogue de plus en plus présente dans la sous-région. Selon les informations recueillies, le réseau s’étendait sur plusieurs localités de la Petite Côte, notamment Mbour, Saly, Nianing et Joal.

Les enquêteurs ont appris que le présumé chef de file devait effectuer une livraison à Mbour, aux abords d’une banque. Un dispositif de surveillance a alors été mis en place.

Sur les lieux, les policiers ont repéré un individu correspondant au signalement circulant sur une moto-taxi. Ce dernier a été immédiatement interpellé. La fouille a permis de découvrir deux sachets en plastique contenant au total 430 kepas de kush.

Le suspect a été placé en garde à vue. Les autorités précisent que l’enquête est toujours en cours afin de remonter la filière et d’identifier l’ensemble des membres de ce réseau.