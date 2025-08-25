Politique

Mairie de Dakar : Barthélémy Dias dénonce un « braquage institutionnel »

Par Niakaar
0

L’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, s’est exprimé lors d’une conférence de presse pour dénoncer ce qu’il qualifie de « l’une des plus grandes injustices de l’histoire politique du Sénégal ». Huit mois après le déclenchement de la crise municipale, il accuse des « gougnafiers » d’avoir privé la capitale de son maire, en violation du vote des Dakarois.

Barthélémy Dias a vivement critiqué l’intervention du préfet de Dakar dans le processus d’installation de l’équipe municipale, qu’il juge « illégale ». Invoquant l’article 137 du Code général des collectivités territoriales, il estime que la loi a été bafouée et pointe du doigt la complicité de certaines institutions, y compris la Cour suprême, dans ce qu’il qualifie de « complot politique ».

« Jamais dans l’histoire du Sénégal le vote d’une ville n’a été aussi ouvertement remis en cause », a-t-il déclaré, dénonçant un « braquage institutionnel » visant à museler l’opposition. Déterminé à ne pas céder, Barthélémy Dias a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte sur les plans politique et judiciaire.

« Demain, il fera jour, et la vérité triomphera », a-t-il conclu.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra