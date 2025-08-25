Mairie de Dakar : Barthélémy Dias dénonce un « braquage institutionnel »

L’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, s’est exprimé lors d’une conférence de presse pour dénoncer ce qu’il qualifie de « l’une des plus grandes injustices de l’histoire politique du Sénégal ». Huit mois après le déclenchement de la crise municipale, il accuse des « gougnafiers » d’avoir privé la capitale de son maire, en violation du vote des Dakarois.

Barthélémy Dias a vivement critiqué l’intervention du préfet de Dakar dans le processus d’installation de l’équipe municipale, qu’il juge « illégale ». Invoquant l’article 137 du Code général des collectivités territoriales, il estime que la loi a été bafouée et pointe du doigt la complicité de certaines institutions, y compris la Cour suprême, dans ce qu’il qualifie de « complot politique ».

« Jamais dans l’histoire du Sénégal le vote d’une ville n’a été aussi ouvertement remis en cause », a-t-il déclaré, dénonçant un « braquage institutionnel » visant à museler l’opposition. Déterminé à ne pas céder, Barthélémy Dias a réaffirmé son engagement à poursuivre la lutte sur les plans politique et judiciaire.

« Demain, il fera jour, et la vérité triomphera », a-t-il conclu.