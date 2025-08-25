Deux cousins de 3 et 4 ans retrouvés morts noyés…au parc municipal

Le drame s’est produit samedi après-midi au parc Georges-Méliès d’Orly, dans le Val-de-Marne. Deux cousins, âgés de 3 et 4 ans, se promenaient lorsqu’ils ont échappé à la vigilance des adultes et se sont noyés dans le plan d’eau du site.

Leur proches se sont ensuite rendus compte de leur absence et se sont mis à les chercher partout dans le jardin public. Ils ont retrouvé les deux enfants inanimés dans le bassin qui fait face à la bâtisse et surnommé le lac des Cygnes.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté une longue réanimation. En vain. Les décès des deux enfants ont été constatés sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette double noyade.

