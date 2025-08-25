Un père fait marche arrière…il tue son fils de 18 mois

Le drame s’est produit vendredi à l’Écaille, dans les Ardennes. Un père de famille effectuait une manœuvre avec sa voiture devant le domicile familial. Il n’a pas vu que son fils de 18 mois qui se trouvait à proximité du véhicule et l’a percuté.

Un vaste dispositif de secours a été déployé, dont 14 pompiers, le SMUR et un hélicoptère. En vain. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès du petit Antoine.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur de véhicule. Une cellule psychologique a été mise en place pour les 14 sapeurs pompiers.

Un appel aux dons a été lancé par les voisins de la victime sur la plateforme leetchi pour venir en aide à la famille d’Antoine, notamment pour les obsèques.

