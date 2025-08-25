People

Un père fait marche arrière…il tue son fils de 18 mois

Par Niakaar
0

Le drame s’est produit vendredi à l’Écaille, dans les Ardennes. Un père de famille effectuait une manœuvre avec sa voiture devant le domicile familial. Il n’a pas vu que son fils de 18 mois qui se trouvait à proximité du véhicule et l’a percuté.

Un vaste dispositif de secours a été déployé, dont 14 pompiers, le SMUR et un hélicoptère. En vain. Malgré les tentatives de réanimation, ils n’ont pu que constater le décès du petit Antoine.

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur de véhicule. Une cellule psychologique a été mise en place pour les 14 sapeurs pompiers.

Un appel aux dons a été lancé par les voisins de la victime sur la plateforme leetchi pour venir en aide à la famille d’Antoine, notamment pour les obsèques.

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra