Barth isolé et sans soutien…Khalifa mise sur un nouveau challenger

La plateforme politique Taxawu Senegaal a récemment créé une onde de choc sur l’échiquier politique dakarois en désignant officiellement Ngoné Mbengue comme sa candidate au poste de Maire de la Ville de Dakar. Cette décision, annoncée dans un communiqué, met de facto un terme aux spéculations et écarte la candidature de Barthélemy Dias, pourtant maire sortant et figure emblématique de cette mouvance politique. Ce choix, présenté comme le fruit d’un consensus interne, marque une rupture significative avec une alliance politique qui a longtemps semblé indéfectible.

Le communiqué de Taxawu Senegaal souligne le caractère ouvert et inclusif du processus de consultation qui a mené à cette désignation, se félicitant de la maturité et du sens de l’intérêt général manifestés par les différents prétendants. En choisissant une personnalité autre que le maire sortant, la plateforme dirigée par Khalifa Sall semble vouloir envoyer un message fort de renouveau et d’unité, tout en s’alignant sur une stratégie politique nouvelle pour la conquête de la capitale.

Cette décision, bien que rendue publique dans les formes, soulève de nombreuses questions quant à ses véritables motivations, notamment en ce qui concerne la relation entre Khalifa Sall et Barthélemy Dias. Membre de Pastef, Dahirou Thiam a souligné que « Barth n’a jamais été le candidat de Khaff ». Pour d’autres observateurs, la méfiance était déjà latente entre les deux compagnons. Ce qui jette une lumière crue sur les tensions souterraines qui ont pu exister au sein de la coalition. Et le départ de Barth ne facilite pas les choses.

Le choix de Khalifa Sall de ne pas soutenir celui qui fut son fidèle lieutenant et son successeur à la mairie de Dakar s’inscrit dans une logique de re-configuration politique. Il semble que l’ancien maire ait privilégié la cohésion interne de sa plateforme, quitte à sacrifier une alliance historique. Cette manœuvre stratégique pourrait être interprétée comme une volonté de Khalifa Sall de reprendre la main sur la direction politique de son propre mouvement et de s’affirmer comme le seul maître à bord.

Pour Barthélemy Dias, les conséquences sont immédiates et majeures. Il se retrouve non seulement isolé de sa base politique traditionnelle au sein de Taxawu Senegaal, mais doit également faire face à un concurrent de taille issu de son propre camp et du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Cette situation le force à reconsidérer son positionnement et l’oblige à chercher de nouvelles alliances ou à se présenter en indépendant, un pari risqué qui pourrait affaiblir ses chances de réélection.

Les répercussions sur leurs relations futures sont d’ores et déjà perceptibles. La rupture est consommée et la confiance semble avoir été brisée. Il est peu probable qu’un simple ralliement de façade puisse panser les plaies de cette décision. Cette scission pourrait durablement fragiliser leurs liens politiques, voire les transformer en adversaires directs sur la scène politique dakarois.

À plus long terme, cette division pourrait avoir un impact considérable sur l’ensemble de l’opposition. En se présentant désunis, avec plusieurs candidatures issues de la même famille politique, les deux hommes risquent de diviser leur électorat et de faire le jeu de la majorité. L’appel de Taxawu Senegaal au ralliement des conseillers de l’opposition autour de Ngoné Mbengue s’efforcera sans doute de minimiser cet effet de dispersion.

La désignation de Ngoné Mbengue par Taxawu Senegaal est bien plus qu’une simple annonce de candidature. Elle symbolise une rupture stratégique majeure et met en lumière les tensions politiques et les ambitions personnelles qui animent les coulisses de la vie politique sénégalaise. La bataille pour Dakar s’annonce plus complexe que jamais, non seulement entre la majorité et l’opposition, mais aussi au sein même de cette dernière.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn