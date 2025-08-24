Gamou 2025 : Le Mawlîd célébré le 4 septembre

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé, dans une déclaration rendue publique ce dimanche 24 août 2025, l’observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du Sénégal.

Réunie à la RTS pour scruter la lune, la commission a pris en compte les informations remontées par ses représentants présents dans les 14 régions et 46 départements du pays. Après concertation avec les familles religieuses et les imams, il a été confirmé que la lune a bel et bien été aperçue.

Ainsi, le lundi 25 août 2025 correspond au premier jour du mois de Rabbi Al Awal, également appelé Gamou (Mawlîd). La célébration du Gamou, marquant la naissance du Prophète Mohammed (PSL), aura lieu le jeudi 4 septembre 2025.