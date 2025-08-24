Modou Diagne Fada : « La démocratie est en recul… »

Invité de l’émission Jury du Dimanche sur iRadio, l’ancien ministre et leader politique, Modou Diagne Fada, a exprimé de vives inquiétudes sur l’état des libertés au Sénégal depuis avril 2024. Concernant la justice, il dit s’inquiéter du « recul des libertés d’expression », après les arrestations récentes de journalistes et d’activistes.

Selon lui, le pays vit un recul démocratique marqué par la répression des voix discordantes. « Tous les Sénégalais constatent que le gouvernement cherche à appauvrir ceux qui parlent, les voix critiques. Vous ne pouvez pas compter le nombre de prisonniers d’opinion », a-t-il affirmé.

Il a ainsi cité Assane Diouf, Abdou Nguer, Badara Gadiaga, Doudou Koulibaly, entre autres, qui sont pour la plupart en prison pour, dit-il, « délit d’opinion ». Fada estime que « toutes les voix critiques sont en danger de prison » et dénonce une stratégie visant à contraindre les citoyens au silence. Pour lui, c’est une menace directe à la stabilité.

« Ce qui fait la force du Sénégal, c’est la liberté d’expression. Laisser les gens parler, c’est leur donner des clés pour être apaisés et éviter d’autres formes d’actions ». S’il défend la liberté d’expression, Modou Diagne Fada appelle toutefois à l’usage responsable de la parole publique. Il rejette le langage ordurier et insiste sur la nécessité d’élever le niveau du débat. « Je respecte le style de chacun, mais moi je cultive la responsabilité. Je ne m’opposerai jamais comme certains l’ont fait dans le passé, parce que cela ne permet pas de régler les problèmes », précise-t-il.

Concernant les accusations de diffusion de « fausses nouvelles », il rappelle que la justice retient rarement ce motif contre les personnes inculpées, estimant qu’il s’agit souvent d’un prétexte pour intimider.

Modou Diagne Fada a également critiqué les promesses excessives faites aux Sénégalais par certains acteurs politiques. Selon lui, cette surenchère a fini par décrédibiliser la classe politique. « Ils ont tellement dit, tellement promis, tellement manipulé… Aujourd’hui, ils ont les choses entre leurs mains et ça explose de partout », a-t-il martelé.

Pour l’ancien ministre, seule la vérité, même dure à entendre, peut redonner confiance au peuple et consolider la démocratie. « Jamais je ne dirai des contre-vérités pour séduire les jeunes ou pour chercher à être élu », a-t-il conclu.