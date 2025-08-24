Nouveau maire de Dakar : Convocation du Conseil municipal ce lundi

Le Conseil municipal de la Ville de Dakar est convoqué en session extraordinaire ce lundi 25 août 2025 à 10 heures, à l’Hôtel de Ville.

Selon la note signée par le maire par intérim, Ngoné Mbengue, l’ordre du jour porte exclusivement sur l’élection du nouveau maire de la capitale sénégalaise.

Cette session intervient dans un contexte marqué par des enjeux politiques majeurs autour de la gouvernance municipale de Dakar. Les conseillers municipaux devront ainsi élire celui ou celle qui prendra officiellement la tête de la Ville après l’éjection de Barthélemy Dias.