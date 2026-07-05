Abdou Fall : « Les mutations de la société ont dépassé la classe politique »

Invité du « Jury du dimanche » (JDD) sur eRadio, l’ancien ministre d’État Abdou Fall a livré une analyse sévère de l’évolution de la vie politique sénégalaise. Selon lui, la rupture constatée lors de la présidentielle de 2024 s’explique par l’incapacité des responsables politiques à saisir les profondes transformations de la société.

Il estime que la classe politique, toutes tendances confondues, a progressivement perdu le contact avec les réalités d’un Sénégal en pleine mutation : croissance démographique, jeunesse connectée, essor des réseaux sociaux, nouvelles attentes citoyennes. Autant de changements qui n’ont pas été suffisamment intégrés dans les stratégies des partis.

« Les mutations de la société ont dépassé la classe politique », résume Abdou Fall, regrettant que les formations continuent de fonctionner avec des méthodes et des discours hérités d’une autre époque. Il déplore également la disparition des cellules de réflexion et des écoles de formation qui permettaient autrefois d’analyser les évolutions sociales, économiques et culturelles pour ajuster les projets politiques.

Pour lui, la victoire de 2024 traduit moins un rejet des anciens dirigeants qu’un décalage profond entre une société en mouvement et une classe politique figée. Il appelle les acteurs à une autocritique, à renouer avec la réflexion stratégique et à bâtir des projets en phase avec les aspirations d’une population majoritairement jeune, exigeante et tournée vers l’avenir.