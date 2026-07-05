Invité du Jury du Dimanche (JDD) sur E-Radio, l’ancien ministre d’État Abdou Fall a appelé à une profonde réflexion sur l’avenir du pays. Selon lui, le Sénégal ne pourra relever les défis de demain qu’en faisant du savoir, de la recherche et de l’anticipation les piliers de son développement.

Pour étayer son propos, il a cité l’exemple des grandes puissances asiatiques qui, tout en restant attachées à leurs valeurs culturelles, ont investi massivement dans l’éducation, la science et les nouvelles technologies. « Le monde de demain sera celui du savoir », a-t-il résumé, estimant que les nations capables d’anticiper les mutations prennent toujours une longueur d’avance.

Abdou Fall regrette que le Sénégal peine à développer cette culture de l’anticipation, les décisions publiques étant trop souvent dictées par l’urgence. Il s’inquiète également de l’effritement des cadres traditionnels de transmission des valeurs, remplacés par les écrans et les réseaux sociaux, bouleversant les repères de la jeunesse.

Pour l’ancien ministre, le pays doit réussir un double pari : préserver son identité culturelle et investir massivement dans le capital humain, la connaissance et l’innovation. Une condition qu’il juge indispensable pour bâtir un Sénégal capable de rivaliser dans un monde où le savoir est devenu la première richesse.