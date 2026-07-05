Bassirou Dieng sur la création du parti présideniel : «le président mise sur Mimi»

Création de son parti politique : Le Président de la République mise sur Mme le Superviseur Général Aminata Touré Mimi pour conduire le processus

Une fois encore, le Président de la République vient de démontrer toute la confiance qu’il a envers le Superviseur Général de sa Coalition, Mme Aminata Touré Mimi. Mais, à juste titre ! Pour quelqu’un comme le Chef de l’État qui veut du concret et des résultats probants, ce sont des travailleurs acharnés et compétents qui feront votre affaire en toute circonstance.

Ce sont d’ailleurs les résultats qui parlent pour elle. Le 11 novembre 2025 lorsque le Chef de l’Etat confiait les travaux de restructuration et d’ouverture de sa Coalition à Mme Aminata Touré Mimi beaucoup de gens étaient sceptiques sur le fait qu’elle pouvait, en un temps record, relever le défi de repositionner notre Coalition qui mourrait de sa belle mort à cause d’un management catastrophique.

C’était sans la connaître. En fin stratège et politicienne aguerrie, Tata Mimi a su mettre en œuvre en moins de 8 mois les directives du Président d’honneur de notre Coalition. Le premier message fort a été lancé le 06 mars 2026 lors de l’Assemblée générale de validation de nos textes au King Fahd Palace qui a été un grand succès avec une mobilisation exceptionnelle. Comme pour faire du « Tiaw Sa Khireu », Mme le Superviseur général enchaîne avec l’installation de la Cellule nationale de « Ndawi Diomaye » le samedi 07 mars 2026 à l’hôtel Le Relais et de la Coordination nationale des femmes de Diomaye Président le dimanche 08 mars 2026 à notre siège national sis sur la VDN.

Comme pour dire qu’il n’y a pas de temps à perdre et qu’il faut accélérer la cadence d’installer des télécentres un peu partout, Tata Mimi se tourne vers les cadres en lançant le 02 avril 2026 la structure Think Tank Cadre au King Fahd Palace.

Les jours se succèdent et la coalition Diomaye Président s’impose désormais à Tous. Elle (la Coalition Diomaye Président) s’implante un peu partout au niveau national et dans la diaspora avec l’installation des coordinations départementales et communales. Mais, Tata Mimi ne se limite pas là. Elle allie structuration et front pour défendre le Président de la République et son gouvernement. La conférence de presse qu’elle a animé le 27 avril 2026 à notre siège en est la parfaite preuve.

Cinq jours plus tard, elle va à Pikine pour présider la grande Conférence thématique sur l’Emploi et la formation des jeunes de la Banlieue organisée par la Coordination départementale de Pikine. La mobilisation était exceptionnelle ce jour-là. La population de Pikine avait massivement répondu présent à l’invitation de la Coordination départementale.

Mais, cette mobilisation semblait être l’avant goût du Meeting départemental organisé par la Coordination de Mbour, le 07 Mai 2026, dans un stade Caroline Faye plein à craquer.

Les détracteurs de la Coalition Diomaye Président commencèrent au lendemain de ce méga-meeting départemental de nos camarades de Mbour à avoir de la peur bleue. Comme pour leur dire qu’on est déjà passé à autres choses nous, le Superviseur Général multiplie les audiences d’adhésion à la fois au siège et chez elle jusque tard dans la nuit parfois même jusqu’à une heure ou 2 heures du matin.

Changement de méthode et de cap

À la nomination du Premier ministre Al Aminou Lo et le changement de méthode prôné par son gouvernement, la Coordination des Cadres Think Tank de notre Coalition organise sous sa présidence une rencontre d’échanges sur la nouvelle méthode de gouvernance du Gouvernement. C’était le 15 juin 2026 au King Fahd Palace.

Naturellement comme depuis le début de la restructuration, les membres de notre Coalition continue le service après vente en occupant les médias et réseaux sociaux pour défendre avec bec et ongles le Chef de l’État et son gouvernement dans leur initiative de transformer d’une manière systémique notre pays. Le 28 juin 2026 en est une énième preuve. Lorsque les fossoyeurs de la République ont voulu créer une instabilité institutionnelle, elle a, avec ses superviseurs adjoints, tenu une conférence de presse pour dénoncer ce procédé et défendre la position du gouvernement.

Voyant le travail colossal qu’elle mène et sa capacité à rendre possible ses instructions en un temps record, le Président de la République a profité hier, vendredi 03 juillet 2026, de sa rencontre avec les 306 maires qui l’ont rejoint pour annoncer sa décision de créer son propre parti politique et de confier à Mme Aminata Touré la coordination du processus de sa mise en œuvre. Un choix qui n’est pas anodin et qui permettra une nouvelle fois au Superviseur Général de notre Coalition à faire bouger les lignes et mettre notre formation politique au centre des actions sociales et politiques de notre pays.

Merci à son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette confiance renouvelée à notre Superviseur Général et félicitation à elle. La compétence ne ment pas. Soit tu l’es, soit tu ne l’es pas !

Par Bassirou DIENG, Journaliste, Coordonnateur national de la Cellule Média de Diomaye Président, Coordonnateur Adjoint de la Coalition Diomaye Président du département de Pikine, Membre du Conseil des leaders et du Think Tank Cadre de Diomaye Président