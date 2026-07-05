Neymar : « J’ai essayé…c’est maintenant fini »

À 34 ans, Neymar a disputé sa dernière Coupe du monde. Mais l’attaquant brésilien n’a pas réussi à influer sur le destin de la Seleção, éliminée en huitièmes de finale par la Norvège (2-1), ce dimanche. Entré à la 67e minute, le joueur de Santos n’a pas pesé sur le match, malgré un penalty transformé dans le temps additionnel.

Visiblement diminué physiquement, le numéro 10 s’est montré frustré, écopant d’un carton jaune. Après son but, il a eu un geste d’agacement envers le gardien norvégien Orjan Nyland. Mais c’est surtout son émotion qui a marqué les esprits : prostré au sol, en larmes, Neymar a été réconforté par ses coéquipiers.

Son Mondial se résume à deux entrées en jeu, face à l’Écosse (3-0) et contre la Norvège. Diminué par une blessure au mollet, il n’a jamais retrouvé son éclat. « J’ai essayé… Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et je termine ici. C’est maintenant fini », a-t-il confié après la rencontre, officialisant la fin de son aventure en sélection.

Dans un pays habitué aux sacres mondiaux, cette élimination précoce est vécue comme un échec. Pour Neymar, elle scelle définitivement le constat : il ne soulèvera jamais la Coupe du monde. Ses larmes resteront comme l’une des images fortes de l’édition 2026.