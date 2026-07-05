Awalé valide la création du parti de Diomaye

Réuni en Congrès extraordinaire le 5 juillet 2026 à Rufisque, le parti Awalé a adopté à l’unanimité une résolution soutenant l’initiative de création d’un parti présidentiel dirigé par Bassirou Diomaye Faye.

Dans son communiqué, la formation conduite par le ministre Abdourahmane Diouf rappelle sa vocation de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des Sénégalais. Elle inscrit son adhésion dans une dynamique de rassemblement jugée plus large et inclusive, destinée à accélérer la mise en œuvre du projet présidentiel fondé sur la souveraineté, la justice sociale et la prospérité partagée.

Awalé affirme concevoir le parti politique comme un instrument au service d’un idéal, et non comme une finalité. Sur cette base, le congrès a réaffirmé sa disponibilité à s’engager pleinement dans cette nouvelle unité organique, censée mieux représenter la diversité des forces politiques, sociales et citoyennes mobilisées autour du projet présidentiel.

Pour mémoire, Bassirou Diomaye Faye avait annoncé son intention de créer un parti présidentiel lors d’une rencontre avec sa coalition DiomayePrésident, en présence de 300 maires réunis au palais présidentiel.