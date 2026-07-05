PASTEF : Fatou Kiné Diakhaté démise de ses fonctions de coordonnatrice du MONCAP

Le Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP), affilié au parti PASTEF, a annoncé une réorganisation interne après une mesure disciplinaire visant Fatou Kiné Diakhaté. Dans un communiqué, le Bureau a estimé que ses « déclarations publiques » l’avaient placée « en dehors des principes et des valeurs du PASTEF ».

En conséquence, elle a été déchargée de ses fonctions de coordonnatrice et exclue du Bureau. Son retrait des groupes d’échange internes est déjà effectif et sera progressivement étendu à l’ensemble des espaces de travail et de coordination.

Le Bureau précise que son avenir militant sera tranché par les organes compétents du parti, conformément aux procédures en vigueur. En attendant, une organisation provisoire est mise en place pour assurer la continuité des activités du MONCAP, en attendant une restructuration définitive.

L’instance dirigeante appelle les cadres patriotes à rester « mobilisés, unis et pleinement engagés » dans leur mission au service du mouvement et du PASTEF.