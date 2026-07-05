Alpha Thiam : « Nous n’accepterons pas que des gens nous terrorisent sur… »

Ce samedi, lors de la cérémonie de remise des titres de formation et de présentation des projets communautaires, initiée par Fatou Kiné Diakhaté, ministre Directrice de cabinet adjointe du Président de la République, Alpha Thiam s’est prononcé sur plusieurs questions qui écument l’actualité.

Sur la proposition de révision constitutionnelle introduite et votée par le Groupe Parlementaire Pastef, le ministre de la Culture, membre de la coalition Diomaye Président a asséné ses vérités : «120 députés ne peuvent pas se lever un bon jour et vouloir changer la constitution. Ce n’est pas normal. Nous ne sommes pas d’accord», a-t-il martelé.

En ce qui concerne la création du parti annoncé par le Pr. Diomaye Faye, Alpha Thiam affiche son soutien : «Nous disons au président de la République que nous sommes à ses côtés. S’il crée un parti, le Sénégal sera avec lui. Et nous appelons nos frères Karim Wade, Bougane, nous appelons Abdoulaye Wade et le Pds, nous appelons notre frère Macky Sall. Nous devons faire un sursaut patriotique, croire en notre pays et construire notre pays», a-t-il invité.

A Pastef et ses partisans, Alpha Thiam lance un message musclé : «Nous n’accepterons pas que des gens nous terrorisent sur les réseaux sociaux avec des histoires de 72 heures. Nous ne sommes pas des peureux. Personne ne nous ébranle», avertit-il.

Source : Seneweb