Mairie de Mbacké : Gallo Ba maintient le cap

Depuis le changement de régime, les collectivités locales traversent des moments difficiles liés au retard des fonds de concours et les fonds de dotation. Il ne se passe pas un jour où à travers la presse, un maire ou un président de conseil départemental ne se lamente car une telle situation plombe considérablement le décollage de ces institutions.

Dans ce lot, Mbacké est entrain de faire bonne figure. La mairie de Mbacké sous l’impulsion de Elhadji Gallo Bâ s’attèle à montrer un visage rassurant. Des chantiers en phase de finition comme le centre commercial, le théâtre de verdure pour ne citer que ceux-là. La voirie aussi est en phase terminale et les ouvriers se donnent a fond pour finir les radiers submersifs implantés au centre ville à quelques encablures de l’hivernage.

Selon l’ingénieur trouvé sur place et qui a préferé garder l’annonymat, une fois terminée, ses ouvrages vont soulager les populations qui souffraient beaucoup lors des pluies avec son lot d’inondations qui empêchaient l’accès au marché et l’ouverture des magasins et des ateliers de travail.

Quelques employés municipaux interrogés ont fini de saluer l’efficacité du travail de la mairie et le paiement à temps des salaires et des subventions aux associations. Même le social bat son plein lors des évènements religieux comme la Korité, la Tabaski et les fêtes chrétiennes , des appuis parviennent toujours aux daaras, aux populations surtout aux couches les plus démunies.

A coté de tout cela, les populations apprécient positivement l’attitude de leur maire qui est toujours présent lors des manifestations heureuses ou malheureuses. Elhadji Gallo Bâ répond toujours présent aux sollicitations. Avec la particularité de la commune de par son caractère religieux, le maire appuie toujours les nombreuses manifestations religieuses communément appelées Magal en nature et en espèces.

Un avenir politique plein en blanc

Là où certains politiciens s’inquiètent de leur avenir politique, le maire de Mbacké dégage une sérénité.

Un de ses proches raconte que son mentor a les cartes en main car détenant une base politique solide et affective qui allie engagement et fidélité et qui reste toujours à l’écoute de leur leader.

D’ailleurs, il ne se passe pas une seule occasion où ils manifestent leur soutien ardent aux cotés de Elhadji Gallo Bâ. Selon lui, la constance et le bilan largement positif du maire plaident favorablement en sa faveur et une fois que le jeu politique s’éclaircisse, une vraie démonstration de force sera organisée pour rendre hommage aux mbackois fiers de leur maire.

A quelques mois des prochaines échéances politiques, l’on saura si le maire de Mbacké ira sous sa propre bannière ou va – t – il rejoindre la coalition Diomaye Président ? En tout état de cause, les chances de briguer un second mandat à la tête de la mairie de Mbacké restent intactes au vu de son bilan élogieux et de sa présence sur le terrain politique. L’avenir nous dira.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn