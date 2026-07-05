Rencontre avec les maires : L’APR dénonce une « arnaque politique »

La Chambre des élus de l’Alliance pour la République (APR) a vivement contesté, samedi 4 juillet, les chiffres avancés par la coalition Diomaye Président concernant la rencontre organisée avec les maires.

Dans un communiqué, les élus de l’APR qualifient l’annonce de 306 maires ralliés à la coalition de « propagande politique sans fondement », estimant qu’aucune liste crédible n’a été produite pour justifier ce nombre jugé « fantaisiste ». Selon eux, il s’agit d’une tentative de créer artificiellement l’illusion d’une majorité territoriale.

La Chambre des élus affirme par ailleurs que plusieurs maires présents pensaient répondre à une invitation institutionnelle du président de la République, avant d’être associés, sans leur accord, à une initiative partisane. L’APR accuse les organisateurs d’avoir transformé ces participants en « membres fondateurs » d’un futur parti et de les présenter comme candidats potentiels aux prochaines élections locales, sans consultation préalable.

Pour l’APR, cette démarche constitue une « instrumentalisation de la fonction présidentielle » et une tentative de donner l’image d’une majorité territoriale acquise au chef de l’État. Le parti appelle les maires « abusivement comptabilisés » à dénoncer publiquement cette manipulation et invite les citoyens à ne pas se laisser « duper par cette mise en scène politique grossière ».

La Chambre des élus rappelle que « la légitimité politique ne se décrète pas » mais se conquiert « dans les urnes et dans le respect de la dignité des élus et du peuple sénégalais ».