Abdou Mbow : « Personne ne pourra empêcher la tenue des élections »

La réponse d’Abdou Mbow ne s’est pas fait attendre suite aux déclarations des leaders de Yewwi Askan Wi arguant qu’il n’y aura pas d’élection si la liste de YAW ne passe pas. Le député, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (parti au pouvoir) qualifie d’irresponsables les propos d’Ousmane Sonko.

« C’est un responsable de parti, il a des responsabilités. Quand Ousmane Sonko se permet de dire que si la liste de Yewwi Askan Wi ne passe pas, Macky Sall ne participera pas aux élections et de ces déclarations appelant à déloger de son Palais le Président Macky Sall élu démocratiquement. Ses propos sont irresponsables et méritent d’être condamnés avec toute la fermeté qui sied », telle est la réponse servie par le porte-parole adjoint de l’APR sur la RFM.

Abdou Mbow, repris par Pressafrik, demande aux opposants d’accepter la décision de justice. « Qu’ils se le tiennent pour dit, Ousmane Sonko et Cie ne peuvent empêcher la tenue d’une élection au Sénégal. Nous sommes dans un Etat de droit et on doit se conformer à la décision de justice. Nous n’allons pas user de la violence contre eux, mais nous serons sur le terrain et personne ne pourra empêcher la tenue des élections. Nous allons lutter pour préserver la démocratie dans ce pays ».

Il demande aux leaders de Yewwi à aller battre campagne, s’ils veulent avoir des députes à l’Assemblée nationale. « Il y aura les élections et les Sénégalais vont élire les députes et nous ferons tout pour avoir une majorité confortable pour accompagner le président de la République », a-t-il dit.