Zahra Iyane Thiam : « La manifestation de Yewwi n’était pas pacifique »

Zahra Iyane THIAM, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire

« La manifestation de Yewwi Askan wi n'avait de pacifique que d'intention. Ils ont été quasiment tous violents de par le verbe. Les mots étaient durs et insultants à la limite. Nous allons brûler par la force. Nous irons par la force aux élections, nous allons déloger. Entre autres incitations à la violence, on peut parler de rassemblement pacifique ». C'est l'avis de Zahra Iyane Thiam responsable politique de la coalition présidentielle de la commune des Sicap-Liberté. Selon la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, accuser les autorités étatiques d'avoir sucer le sang du pays, traiter certains de zombies et de femmes qui se sont toujours servies de l'Etat ne relève pas de la discipline. Cela en réponse à Ousmane Sonko qui a parlé faisant allusion à Idrissa Seck, Moustapha Niasse et Aminata Mbengue Ndiaye. Elle affirme aussi que les nervis qu'on disait être l'apanage BBY ont été retrouvés dans la manifestation.