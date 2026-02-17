«Abdoulaye Ba est bel et bien l’étudiant qui a sauté du quatrième étage…» (Procureur)

Le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a fait face à la presse. Il est revenu sur les circonstances du décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ lors des évènements qui se sont produits à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

«Abdoulaye Ba est bel et bien l’étudiant qui a sauté du quatrième étage du pavillon F et qui, malheureusement, a atterri sur l’asphalte. Ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant», a-t-il déclaré face à la presse, ce mardi.

Le magistrat ajoute que «rien ne permet d’établir ou d’affirmer qu’il a été battu». Il déclare que «le choc traumatique ayant provoqué le décès a eu pour origine et pour cause la chute». Et de son avis, c’est ce que le médecin légiste décrit dans son document d’autopsie.