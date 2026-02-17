Affaire Pape Cheikh Diallo : Ibrahima Magib Seck et Cie sous mandat de dépôt

Conduits, ce mardi, devant le juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye par la brigade de recherches de Guédiawaye, Ibrahima Magib Seck et trois autres mis en cause ont été fixés sur leur sort.

Selon les informations de Seneweb, le juge les a inculpés puis placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui.

Ils ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo, dans laquelle 12 personnes ont déjà été envoyées en prison pour les mêmes faits.

Source : Seneweb