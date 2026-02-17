Lutte contre la criminalité : Quatre faussaires arrêtés à Kolda

La Brigade territoriale de Kolda a mené une opération qui a permis de démanteler un réseau de faussaires et d’interpeller deux individus. Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs ainsi que pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal.

Dans la continuité de l’enquête, une perquisition a été effectuée le lendemain, samedi 14 février, dans la commune de Salikégné. Appuyés par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention, les gendarmes ont saisi une somme de 500 000 francs CFA en faux billets, essentiellement des coupures de 500 francs CFA. Deux autres personnes ont également été arrêtées, dont l’une était recherchée pour diffusion de données à caractère personnel.

Par ailleurs, deux magasins contenant plus de dix tonnes de sacs d’arachides et 2,5 tonnes de sésame, acquis au moyen des billets contrefaits, ont été placés sous scellés sur instructions du Procureur de la République.

L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’établir toutes les responsabilités.