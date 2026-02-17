Crise universitaire : Dooleel PIT-Sénégal appelle à une refondation

Le Comité pour la Plateforme de Réflexions (CPR) Dooleel PIT-Sénégal s’est prononcé sur la crise qui secoue actuellement l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans un communiqué, l’organisation estime que cette situation s’inscrit dans la continuité des crises universitaires passées, héritées des gouvernements successifs. Elle dénonce l’infantilisation du mouvement étudiant à travers la suppression des Unions Nationales, remplacées par un syndicalisme centré sur les bourses, ainsi que l’influence de logiques politiciennes ayant favorisé une culture de la violence et des pratiques corruptrices au sein des amicales.

Le CPR rappelle que la généralisation des bourses, instaurée après la mort de l’étudiant Balla Gaye en 2001, a constitué un défi budgétaire pour les différents régimes. Il cite également les décès de Bassirou Gaye et Fallou Sène sous Benno Bokk Yakaar, avant d’évoquer les nouvelles orientations annoncées par les autorités issues de l’élection présidentielle de 2024, qui souhaitent rationaliser l’octroi des bourses sur la base de l’équité et du mérite.

Toutefois, l’organisation estime que ces mesures n’ont pas pris en compte les contraintes liées au chevauchement des années universitaires, aggravées par la pandémie de COVID-19 et la fermeture prolongée de l’UCAD en 2023. Elle considère que le recours à la répression et à la fermeture des restaurants universitaires a contribué à l’escalade des tensions, ayant conduit au décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ.

Dans son communiqué, le CPR déplore la mort d’Abdoulaye Bâ et demande que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès. Il exige la réouverture rapide des campus pédagogique et social ainsi que la levée de la suspension des amicales. Il appelle à la restauration des franchises universitaires et à une réforme du maintien de l’ordre garantissant un usage proportionné de la force. L’organisation recommande également la tenue de concertations nationales sur l’enseignement supérieur et invite les forces de gauche à œuvrer pour un syndicalisme étudiant révolutionnaire lié aux luttes populaires.

Le CPR exhorte enfin les autorités à engager une refondation institutionnelle conforme à l’esprit des Assises Nationales, estimant que seule une transformation systémique permettra de refonder un enseignement supérieur gangrené par des décennies de mauvaise gestion et de répondre aux attentes de la jeunesse sénégalaise.