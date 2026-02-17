Attaque au secteur privé national à l’agonie : les contradictions du « nationaliste » Tahirou Sarr (Mapathé Kébé)

À l’heure où le secteur privé national traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire, la posture de certains élus interroge. Parmi eux, Tahirou Sarr, qui se réclame du nationalisme économique, adopte une ligne de plus en plus paradoxale, en multipliant les attaques contre ce même secteur privé qu’il devrait pourtant défendre et accompagner.

Le contexte est pourtant limpide. Les entreprises sénégalaises, notamment dans le Bâtiment et les Travaux publics, suffoquent sous le poids d’une dette intérieure non apurée, de chantiers à l’arrêt et d’un environnement économique devenu hostile. Des milliers d’emplois sont menacés, des PME et grandes entreprises nationales luttent pour leur survie, pendant que l’État tarde à honorer ses engagements financiers.

Dans un tel environnement, le rôle d’un député se réclamant du nationalisme devrait être clair : plaider avec force pour le paiement de la dette intérieure afin de redonner de l’oxygène aux entreprises locales ; défendre l’effectivité des préférences nationales, souvent proclamées mais rarement appliquées avec rigueur ; et exiger la reprise des chantiers du BTP, véritable moteur de croissance, d’emplois et de stabilité sociale.

Or, c’est précisément sur ces terrains essentiels que Tahirou Sarr est attendu… et qu’il brille par son silence. Pire, au lieu de s’ériger en avocat du secteur privé national, il choisit la confrontation publique, l’accusation et la stigmatisation d’acteurs économiques déjà fragilisés. Une attitude qui détonne et qui brouille le message nationaliste qu’il revendique.

S’attaquer au secteur privé national dans un contexte de crise aiguë revient à fragiliser davantage un pilier fondamental de l’économie. Ce n’est ni en jetant l’opprobre sur les entrepreneurs locaux, ni en alimentant la suspicion permanente, que l’on bâtit une économie souveraine et résiliente. Le nationalisme économique, s’il est sincère, suppose cohérence, responsabilité et sens des priorités.

Aujourd’hui, la contradiction est flagrante : comment prétendre défendre l’intérêt national tout en affaiblissant ceux qui créent de la richesse, paient des impôts et emploient des milliers de Sénégalais ? Comment se poser en défenseur du peuple sans porter, avec constance, les combats urgents du secteur privé national ?

À l’heure où l’économie sénégalaise a besoin d’alliés lucides et constructifs, le secteur privé attend moins de procès médiatiques et davantage d’actions politiques concrètes. Le nationalisme ne se mesure pas à la virulence des attaques, mais à la capacité de protéger, soutenir et relancer les forces vives de la nation.

Mapathé Kébé,

Exportateur et vendeur de matériaux de construction