Georges Dethie Diop, quel confrère ! (Par Bara Ndiaye)

Il est des voix qui marquent une époque, des plumes qui tracent des sillons durables dans le champ du journalisme. Georges Dethie Diop fut de celles-là. Sa disparition laisse un vide immense, mais aussi une empreinte indélébile dans la mémoire collective des médias sénégalais.

Dans une profession souvent tentée par la quête effrénée de lumière, Georges a choisi l’ombre. Non pas par manque de talent car il en avait à revendre mais par conviction. Son sens aigu de l’éthique et de la déontologie faisait de lui un repère discret mais solide. Il incarnait cette rare attitude de mesure et d’humilité, héritée sans doute de son éducation catholique, où la retenue et la rigueur sont des vertus cardinales.

Georges n’était pas seulement un journaliste talentueux, il était aussi un ami bienveillant. Ceux qui l’ont côtoyé témoignent unanimement de sa générosité, de sa disponibilité et de sa capacité à écouter. Dans un milieu où l’ego prend souvent le pas sur l’esprit de corps, il rappelait par son comportement que la confraternité est une valeur à défendre.

Sa voix, devenue une véritable signature de RFM matin, aux côtés de son ami Babacar Fall, ne résonnera plus. Mais elle reste gravée dans la mémoire des auditeurs. Cette voix portait une élégance journalistique rare, faite de clarté, de précision et de respect du public. Elle était le reflet d’une rigueur professionnelle qui continuera d’inspirer les générations futures.

Les témoignages unanimes des professionnels des médias traduisent l’émotion suscitée par son départ. Tous reconnaissent en lui un éminent journaliste, un modèle de probité et de dignité. Dans un paysage médiatique parfois brouillé par le sensationnalisme, Georges Dethie Diop incarnait la noblesse du métier.

À l’heure où l’on salue sa mémoire, les mots peinent à contenir la tristesse. Mais ils suffisent à dire l’essentiel : Georges Dethie Diop fut un journaliste d’exception, un confrère respecté, un ami cher. Sa voix s’est tue, mais son héritage demeure.

Adieu l’ami. Adieu le grand professionnel. Adieu cher confrère.

Bara Ndiaye

36ème promotion du CESTI