Des affrontements ont éclaté sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) lors d’une mobilisation estudiantine autour du paiement des bourses. L’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS) a été marquée par l’usage massif de gaz lacrymogènes dans plusieurs pavillons, provoquant un climat de panique et contraignant de nombreux étudiants à se réfugier dans leurs chambres.

Dans la soirée, Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine dentaire, est décédé à la suite de violences subies dans sa chambre, selon l’amicale des étudiants en médecine. Outre ce drame, l’opération a entraîné plusieurs blessés et plus de 105 interpellations. Les étudiants, étant poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée », « trouble à l’ordre public » et « destruction de biens publics », ont été libérés sauf trois (3).

Dans un communiqué, l’organisation panafricaine AfricTivistes a condamné « avec la plus grande fermeté » cette répression, qu’elle juge disproportionnée et contraire aux franchises universitaires. Elle rappelle que l’université doit rester un espace de savoir, de débat et de citoyenneté, et que l’usage de la force contre des étudiants constitue une violation des droits humains et des libertés académiques.

AfricTivistes appelle les autorités à situer les responsabilités dans la mort d’Abdoulaye Ba, à garantir l’intégrité physique et morale des étudiants, et à privilégier le dialogue dans la gestion des crises universitaires. L’organisation demande également la libération immédiate des étudiants interpellés et exhorte l’État à protéger les libertés académiques, qu’elle considère comme un pilier de la démocratie.

Enfin, AfricTivistes s’incline devant la mémoire de l’étudiant décédé et exprime sa solidarité à sa famille ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire.