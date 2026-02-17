Mort d’un étudiant à l’UCAD : Ibrahima Thiam accuse le régime

Un étudiant en médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est décédé lors d’affrontements entre forces de sécurité et étudiants mobilisés pour réclamer le paiement de leurs bourses. Ce drame a suscité une vive émotion et relancé le débat sur la gestion des aides financières destinées aux étudiants.

Depuis plusieurs mois, les retards de versement des bourses sont dénoncés par les étudiants, qui les considèrent comme indispensables à leur survie et à la poursuite de leurs études. La mobilisation sur le campus a conduit à des heurts avec les forces de l’ordre, déployées pour contenir la contestation.

Dans une déclaration, Ibrahima Thiam, président du parti ACT, a directement mis en cause la responsabilité de l’État sénégalais. Selon lui, « un étudiant est mort pour avoir revendiqué un droit élémentaire », dénonçant un choix politique qui privilégie la répression au dialogue. Il a également critiqué les priorités budgétaires du gouvernement, rappelant les primes et avantages récemment accordés aux joueurs de l’équipe nationale de football, en contraste avec les difficultés rencontrées par les étudiants.

Pour Ibrahima Thiam, ce drame illustre un « échec social, politique et moral » et doit marquer un tournant. Il appelle à établir les responsabilités et à réorienter les priorités nationales en faveur de l’éducation et de la jeunesse.