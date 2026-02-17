Il tue sa femme…poignarde sa fille de 17 ans puis se suicide en prison

Les faits s’étaient déroulés le 4 novembre 2025 dans le quartier des moulins à Nice, dans les Alpes-Maritimes.

Un homme, âgé de 47 ans, avait poignardé à plusieurs reprises son ancienne compagne, âgée 38 ans, et sa fille, âgée de 17 ans.

La mère de famille avait succombé à ses blessures.

Hospitalisée en urgence absolue, l’adolescente avait survécu à ses blessures. Une fillette de 2 ans était également présente dans l’appartement au moment du drame et n’a pas été blessée.

Le quadragénaire avait été mis en examen pour «assassinat» et «tentative d’assassinat» et écroué.

Le meurtrier s’est finalement suicidé ce week-end dans sa cellule de la maison d’arrêt de Grasse.

Source : F D