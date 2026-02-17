Elle accepte d’aller boire un verre avec un inconnu…la suite est horrible

Il y a deux ans, une adolescente et sa mère ont fui la guerre en Ukraine et ont été accueillis en France.

Le 27 juin 2024, la jeune fille, alors âgée de 15 ans, a été abordée par un inconnu alors qu’elle rentrait du collège à Meaux, en Seine-et-Marne.

L’homme lui a proposé d’aller boire un verre chez lui. Elle a accepté sans se méfier.

Une fois arrivée dans l’appartement, l’individu s’est jeté sur l’adolescente et l’a violée. La victime a profité que son agresseur prenne une douche pour prendre la fuite et donner l’alerte.

L’accusé était déjà sous OQTF au moment des faits car il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement deux femmes dans le métro.

L’homme de 28 ans a été condamné vendredi à 15 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français.

Quant à la victime, âgée aujourd’hui de 17 ans, elle est toujours scolarisée au lycée. Elle poursuit son apprentissage de la langue française, qu’elle maîtrise de mieux en mieux, et a entamé un travail de reconstruction. Elle est actuellement sur liste d’attente pour être vue par un psychologue.

Source : F D