Pression sur le duo Diomaye-Sonko…le débat sur la criminalisation de l’homosexualité s’intensifie

Le paysage politique sénégalais est actuellement traversé par une vague de contestation sociale d’une rare intensité. Face à la multiplication de faits divers liés à des arrestations pour actes contre-nature et à des préoccupations sanitaires majeures, le collectif « And Samm Jikko Yi » et plusieurs organisations de la société civile, dont le FRAPP, montent au créneau. L’objectif est clair : exiger du duo Diomaye-Sonko la concrétisation d’une promesse de campagne qui semble aujourd’hui en suspens.

Le lundi 16 février 2026, lors d’une conférence de presse très suivie, Oustaz Makhtar Sarr, figure de proue du mouvement « And Samm Jikko Yi » (ASJ), a annoncé le lancement imminent d’une pétition nationale. Cette initiative vise à forcer l’adoption d’une loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal. Pour le prêcheur, cette lutte est l’aboutissement d’un engagement de longue date, amorcé dès 2017 avec l’affaire « Kocc », et renforcé par la création de collectifs de défense des valeurs sociales et religieuses.

Le cœur du grief exprimé par « And Samm Jikko Yi » et ses alliés réside dans ce qu’ils qualifient de « reniement » de la part des nouvelles autorités. Durant la campagne électorale, les figures de proue de l’actuelle majorité, alors dans l’opposition, s’étaient montrées particulièrement vocales sur la nécessité de durcir la législation. Pourtant, une fois au sommet de l’État, le constat des militants est amer : le dossier semble piétiner, provoquant un sentiment de frustration chez ceux qui ont fait de cette question un critère de vote déterminant.

Afin de dissiper les ambiguïtés qui circulent dans l’espace public, Oustaz Makhtar Sarr a tenu à apporter des précisions de taille concernant le Premier ministre. Il a formellement démenti les allégations selon lesquelles Ousmane Sonko aurait signé une « réserve » ou un document spécifique avec le collectif par le passé. En clarifiant ce point, ASJ place le gouvernement devant ses responsabilités directes, sans possibilité de se retrancher derrière des accords de coulisse non avérés.

La mobilisation du week-end dernier, entre les ronds-points Liberté 5 et Jet d’Eau, a mis en exergue une nouvelle dimension du débat : la santé publique. Les manifestants ont scandé des slogans liant la pratique de l’homosexualité à la propagation volontaire du VIH/Sida et à la recrudescence de la pédocriminalité. Pour Abdoulaye Diène, militant de la première heure, cette « psychose » rappelle les heures sombres de la pandémie de Covid-19, justifiant, selon lui, une réponse législative immédiate et dissuasive.

Le ton s’est radicalisé au sein du collectif « And Samm Jikko Yi », qui a désormais fixé une date butoir. L’État est sommé de respecter ses engagements avant le 8 avril prochain. Pour le mouvement, la majorité parlementaire actuelle ne doit pas être une simple force de gestion administrative, mais une véritable « arme » législative au service de la protection des valeurs culturelles et spirituelles du Sénégal, considérées comme le ciment de l’existence nationale.

Le mouvement FRAPP, représenté par des figures comme Yolande Camara et Sylvestine Mendy, a apporté un soutien logistique et politique de poids à cette cause. Pointant du doigt le silence ou la lenteur du Président Faye et de son Premier ministre, les militantes ont déploré que le dossier « traîne » sur les bureaux de l’Assemblée nationale. Elles rappellent avec insistance que cette réforme législative constitue l’un des piliers du contrat social qui a porté les nouvelles autorités au pouvoir.

Au-delà de la simple réprobation morale, les leaders d’opinion plaident pour une réforme structurelle. L’idée est d’alourdir les peines prévues par le Code pénal afin de contrer ce qu’ils perçoivent comme une influence extérieure croissante. Selon eux, l’absence de fermeté législative encouragerait certains individus à se mettre en scène pour obtenir l’asile à l’étranger, tout en impactant les mœurs locales.

Ils sont désormais nombreux à exprimer une crainte profonde par rapport à ce phénomène. Ils ont peur de voir l’identité culturelle et religieuse du Sénégal sacrifiée sur l’autel de principes républicains qu’ils jugent « mal interprétés ». Pour ces acteurs, la laïcité ne doit pas signifier l’indifférence de l’État face aux valeurs de la majorité. Un ultimatum a été lancé aux parlementaires, et les citoyens sont appelés à une « extrême intransigeance » lors des prochaines échéances électorales.

Si le gouvernement Diomaye-Sonko ne transforme pas ses promesses de campagne en articles de loi, il pourrait faire face à une érosion de sa base sociale, alors que le débat sur la criminalisation devient le baromètre de la fidélité aux valeurs traditionnelles.

La rédaction de Xibaaru