Tribunal de Dakar : Les trois étudiants de l’UCAD arrêtés envoyés en instruction

Les choses se compliquent pour les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall. Ils ont été déférés, ce 16 février 2026, devant le parquet de Dakar, dans le cadre de l’enquête sur les violentes manifestations à l’UCAD. Selon l’un de leurs avocats, Me Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, ils ont fait l’objet d’un retour de parquet.

Toutefois, des sources de Seneweb informent que le procureur de la République a opté pour l’ouverture d’une information judiciaire. Un cabinet d’instruction sera désigné ce mardi, pour leur inculpation.

Ces étudiants sont poursuivis pour association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui, atteinte à la sécurité publique et autres infractions.

Source : Seneweb